日本外相稱日美「2+2」會議目的並非批評中國

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-03-24 15:56

美日外長及防長「2+2」會議聯合聲明點名批評中國，但日本外相茂木敏充最新表態稱，「2+2」會議目的並非批評中國，還表示自己有意與中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪及國務委員兼外長王毅直接溝通。

圖為3月16日下午，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在東京與日本外相茂木敏充、日本防相岸信夫舉行「2+2」會晤。（AP）

日本共同社報道，日本外相茂木敏充在參議院外交防衛委員會上強調，「2+2」會議沒有批評中國的目的，並指若中國能遵照國際社會的規則盡到責任並不辜負期待，將對中國自身有益。

在外交防衛委員會上，茂木敏充在圍繞應對中國的方式時介紹，美日兩國的核心是通過價值觀打造的同盟、志同道合國家，以一致意見謀求正確的行動。

共同社稱，茂木是考慮到中國反對而作出的發言。此外，茂木敏充在3月23日晚間的BS富士電視台節目中表示，若與楊潔篪和王毅舉行會談，將直接傳達美日對中國的共識。茂木敏充強調有必要與中國坦率表達意見。

茂木在美日「2+2」會議後，曾表示會唔的舉行彰顯了美日在應對中國問題上的團結，展示了推進美日在印度太平洋地區具體合作的意願。

茂木特別指出，已經確認在民主和人權等共同價值觀上不會讓步，也不會為了保持與中國的經濟關係，而在人權和海洋活動方面讓步。