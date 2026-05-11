以色列冀擺脫對美國軍援依賴　內塔尼亞胡：10年內削減至零｜有片

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在5月10日播出的採訪中談及伊朗戰爭及美以關係，他表示以色列希望擺脫對美國軍援的依賴，並揚言在十年內將美以軍事財政合作的部份「削減至零」。



內塔尼亞胡在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）發表上述言論，並指他早跟美國總統特朗著（Donald Trump，又譯川普）以及以色列民眾提及相關計劃。

美國過去已同意在2018年至2028年期間向以色列提供總計380億美元（約2,975億港元）的軍事援助，因此後者每年都會獲得約38億美元的美國軍事援助。

被問到有關減少對美軍援依賴的時間表時，內塔尼亞胡表示：「讓我們現在就開始，並在接下來10年完成這項工作......我不想等到下屆國會（才開始）。」

報道提到，內塔尼亞胡似乎認知到經過伊朗戰爭等多場中東衝突，美國兩黨議員以及民眾對以色列的支持已經減弱，長遠影響到美國對以色列的援助。

皮尤研究中心（Pew Research Center）3月的一項調查顯示， 60%美國成年人對以色列持負面看法，59%的人對內塔尼亞胡能否作出正確外交決策缺乏信心或完全沒有信心。

2018年3月6日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在美國華盛頓特區舉行的美以公共事務委員會（AIPAC）政策會議上發表演說。（Reuters）

對此，內塔尼亞胡在訪談中，承認美國民眾對以色列的支持有所下降，又指以色列在媒體戰線處於圍攻狀態，且在宣傳戰中表現不佳。

然而，他將上述現象歸咎於社交媒體，聲稱「有好幾個國家」以狡猾手法操縱社交媒體，對以色列造成極大的傷害。