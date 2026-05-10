WSJ：以軍伊拉克沙漠設秘密前哨　曾空襲伊軍阻止偵查

據知情美國官員等消息人士透露，以色列在當前與伊朗的衝突期間，於伊拉克西部沙漠地帶建立了一個秘密軍事前哨基地，並曾對幾乎發現該基地的伊拉克部隊發動空襲。



據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）5月9日報道，該秘密基地建於戰事爆發前，用於部署特種部隊，並作為以色列空軍的後勤樞紐，同時配備了搜索救援隊，以防以軍飛行員被擊落。

消息指，今年3月初，一名當地牧羊人報告該地區出現異常軍事活動後，伊拉克軍方派兵調查。以色列隨即發動空襲以阻擋伊軍，事件導致一名伊拉克士兵死亡。

影片截圖顯示，2025年7月11日，在伊拉克蘇萊曼尼亞（Sulaimaniya）舉行的解除武裝儀式上，庫爾德工人黨（PKK）武裝人員放置的武器被焚燒。（Reuters）

伊拉克政府當時譴責此次「魯莽行動」未經協調或批准，其後向聯合國投訴時將襲擊歸咎於美國。但美方知情人士稱美國未參與此事。伊拉克反恐部隊後續搜查該區域，發現曾有軍事力量存在的證據。

該基地使以軍更接近戰場，並能更快啟動應急救援，以色列空軍在為期五週的戰役中，對伊朗目標進行了數千次打擊；以軍官員此前曾暗示在戰爭中進行了「足以激發想像力的特殊任務」。