民調：近六成美國選民不滿特朗普經濟政策　相信關稅損害經濟

最新民調顯示，超過半數美國選民不認可總統特朗普（Donald Trump）對通貨膨脹和經濟政策的處理方式。特朗普的關稅政策和伊朗戰爭正在損害共和黨的中期選舉前景。



英媒星期日（5月10日）報道，這項由民調機構Focaldata上周進行的全國性調查發現，通脹和生活費是選民在11月中期選舉前最關心的課題。

但對共和黨人來說，一個令人擔憂的跡象是，超過半數、近58%的登記選民說，他們對特朗普處理通脹與生活費的方式感到「強烈」或「稍微」不滿。

略高於50%的人指出，他們不滿特朗普處理就業和經濟的表現。更大比例、55%的選民說，特朗普的關稅損害了美國經濟。只有大約四分之一的選民認為，特朗普的貿易政策對經濟有幫助。

2025年4月10日，插圖中可看見美國國旗和「關稅」的標籤。（Reuters）

目前距離中期選舉僅剩六個月。伊朗戰爭導致汽油和其他消費者物價大幅上漲，並使特朗普的「讓美國再次偉大」（MAGA）基本盤出現分裂。這些支持者曾於2024年因特朗普承諾遏制通脹和「美國優先」政策，而幫助他入主白宮。

特朗普近日堅稱汽油價格已「大幅下降」。然而，上周美國汽油平均價格約為每加侖4.60美元，比伊朗戰爭爆發時高出近50%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

