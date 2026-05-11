特朗普：倘法院關稅裁决加入「免退款」條文　政府可節省1萬億元

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月10日晚在社交媒體Truth Social發帖文表示：「『任何支付給美國的款項都不必償還』—如果最高法院將這句話寫入引發爭議的關稅裁決中，美國就能節省1590億美元（約1.2萬億港元）！」



美國最高法院2月20日裁定，特朗普援引1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA） 加徵的關稅逾越總統權限，構成違憲。

美媒早前報道，超過33萬美國進口商已要求政府退還關稅稅款，總額高達約1660億美元。美國政府4月28日提呈國際貿易法院的文件顯示，特朗普政府預計將在5月11日前後發放首批關稅退款。

2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行的記者會上發表講話。此前，最高法院裁定特朗普在徵收關稅時超越了他的權限。（Reuters）

最高法院裁定特朗普援引《國際緊急經濟權力法》加徵關稅違憲後，他當晚就簽署另一項行政令，援引《1974年貿易法》122條款，宣布從2月24日起，向全球貿易夥伴徵收10%進口關稅，為期150天。

他還下令貿易代表辦公室援引《1974年貿易法》301條款啟動「不公平貿易行為」調查，尋求對各別貿易夥伴和領域商品加徵關稅。

美國24個州政府和兩間美國企業先後在3月5日及9日就特朗普政府加徵10%的全球進口關稅提起訴訟，國際貿易法院對這兩起相關案件進行合併審理，並於4月10日進行口頭辯論。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

國際貿易法院法官其後於本月7日以2比1多數通過裁決，認定特朗普政府引用《1974年貿易法》第122條徵收全球進口關稅的法律依據不成立，永久禁止美國政府對該兩間美國進口企業和華盛頓州政府加徵10%的進口關稅。

由於原告中美國其他20多個州政府沒有提交有力證據證明全球進口關稅對其帶來傷害，法院認定這些州沒有訴訟資格，相關訴訟請求不予考慮。

本文獲《聯合早報》授權轉載

