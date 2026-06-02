泰國警「男扮女裝捉毒販」合照為AI圖　盼柔化形象拉近與民眾距離

泰國警方近日公布逮捕走私毒品的疑犯，配上一張6名身穿華麗禮服的警察與疑犯的合照，並寫道「我們本來不想出去逮捕他，那樣太浪費租來的服裝了」，以暗示警方用機智手段潛伏破案。照片令人誤以為真，在「泰國警男扮女裝捉毒販」事件廣傳後，泰國警方如今澄清，該張吸睛畫面並非真實執法場景，而是AI合成圖片。



該圖由泰國警Rachata Mitrsuripong發布，他坦言照片為AI製作，初衷是想展現警察「可愛、幽默」的一面，以拉近與民眾的距離，因「有時民眾會感到害怕警員」。

Rachata Mitrsuripong強調，照片雖是合成，但背後的緝毒案件真實發生，警方也公開真實現場畫面。當時五名警察在警局查辦案件，查扣數十顆冰毒、毒品包裝及涉非法賭博手機。

雖然變裝緝毒是AI惡搞，但泰警創意緝兇並非造假。今年2月18日，泰警成功以「偽裝成舞龍舞獅」的奇招，趁屢次抓捕不果的賊仔不注意，將其成功逮捕。