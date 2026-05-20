泰國取消60天免簽證待遇　93國家或地區縮短至30日

泰國內閣會議5月19日通過簽證修正案，泰國外交部同日宣布，政府已決定取消93個國家或地區的60天免簽證待遇，縮短為免簽可停留30天。此外，30天免簽政策的適用國家或地區，將減至54個。泰國媒體報道，官方尚未正式公布名單，具體執行時間表也仍在制定。



圖為2026年5月18日，泰國曼谷的交通情況。（Getty Images）

泰國公共電視台（Thai PBS）報道，泰國觀光與體育部長素拉薩（Surasak Phancharoenworakul）在內閣會議後證實，內閣已取消60天免簽政策，恢復原本30天的標準。不過，素拉薩未公布實施日期，稱相關細節將由簽證委員會制定後公告。

泰國外交部隨後補充，30天免簽政策也將由現時的57個國家或地區，縮減至54個；被排除的3個國家或地區，將改為免簽可停留15天。官員未透露具體名單，強調調整簽證政策主要基於考慮國家安全、旅遊與經濟利益及對等原則。

圖為2026年5月2日，泰國曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）人頭湧湧。（Getty Images）

泰國於2024年宣布，將93個國家或地區的30天免簽證待遇擴至60天，以促進旅遊業在新冠疫情後復甦，當中包括中國內地及香港。

《曼谷郵報》報道，泰國當局近期多次暗示，此措施帶來了意料之外的後果，包括在泰國長住的外國人增加，有人從事商業活動，甚至涉及犯罪活動。