印度火災烈焰黑煙沖天最少21死包括外國公民　婦跳樓求生｜有片

印度官員稱，德里的檸檬綠餐廳（Lemon Green Restaurant）發生大火，最少21人死亡，超過40人獲救並被送往附近醫院接受治療，死傷者當中包括多名外國人，其中大部分是來自中亞和非洲的外國公民。警方稍後澄清，發生火災的地方是Flourish Stay B&B酒店。



德里消防部門上午8點48分左右接獲報警。8部消防車前往進行滅火後，火勢已被撲滅。總理莫迪對死難者表示哀悼。

莫迪亦宣布從總理國家救濟基金（PMNRF）中向死者近親發放20萬印度盧比的恩恤金。

救援行動結束，事發建築物遭到封鎖，警方正進行調查。火災原因尚未確定，相關部門已就此事展開調查。

當地傳媒報道，根據初步調查，Flourish Stay B&B酒店獲得德里政府頒發、只能經營六間客房的住宿加早餐的許可證，但它卻經營了25間客房，其中一些甚至還位於地下室。