德國柏林橋樑火災致大規模停電　為左翼極端分子縱火所致

柏林電網公司（Stromnetz Berlin）1月3日證實，由於一個極左激進組織在一家發電站附近縱火，導致近日多達4.5萬戶家庭停電至1月8日。截至週日，首都仍有約3.5萬戶家庭和1,900家商業機構等待恢復供電。涉嫌縱火的極左翼激進組織「火山集團」（Vulkangruppe）指：「停電並非此次行動的目的；化石燃料行業才是」。



當局稱，火災發生在柏林郊外僅約13公里的利希特費爾德（Lichterfelde）一座熱電廠附近，並損毀了數條為柏林部分最富裕社區供電的高壓電纜。

襲擊發生後，德媒刊登了一封據稱由極左翼激進組織「火山集團」（Vulkangruppe）撰寫的信件。縱火者聲稱對火災負責，並表示這次襲擊是「自衛行為」，旨在聲援世界各地的其他環保人士。該組織又向受停電影響的柏林「不太富裕」的居民道歉。但信中也明確表示，他們對「眾多別墅業主」並無同情。

火山集團過去也曾以同類手法作案，如在2024年襲擊Tesla位於格倫海德的超級工廠的電力供應系統，造成數億歐元的損失，並導致工廠停產。(Getty)

柏林內政部長Iris Spranger表示，這封信已被安全部門認定為「真實有效」。她在社交平台X上說：「我以最強烈的措辭譴責這宗針對柏林市民和遊客的非人道襲擊，調查仍在進行中。」

火山集團過去也曾以同類手法作案，其中該組織曾在2024年襲擊Tesla位於格倫海德的超級工廠的電力供應系統，造成數億歐元的損失，並導致工廠停產。