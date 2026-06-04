日本三陸海域地殼正「慢滑移」　311東日本大地震前亦出現

日媒報道，日本自今年4月起地震活動頻繁，全國已觀測到七次以上「5弱」級地震；其中，東北三陸海域地殼活動尤為活躍，於4月更發生過7.7級強震，且震源淺、搖晃範圍廣。日本地震調查委員會確認，當地正出現加速進行的「慢滑移」（Slow Slip）現象，此現象曾在2011年的311東日本大地震前出現，引發外界高度警惕，擔心是大地震前的「最後警號」。



當地專家解釋，「慢滑移」為斷層緩慢滑動、釋放地層應變的現象，雖能化解部分壓力，卻可能轉移至其他區域，成為觸發大地震的關鍵推力。

專家研判，三陸地殼活動與北海道外海、根室、釧路等區域地震存在連動性，同時分隔日本東西兩邊的「糸魚川—靜岡構造線」亦頻繁震動，恐使南海海槽地殼活動增強。

2026年5月20日，據《日本放送協會》（NHK），上午11時46分左右（本港時間10時46分），沖繩本島附近發生5.9級地震，震源深度約50公里。鹿兒島縣奄美地區地震震感強度為5級以上（日本地震強度表0至7級）。日本氣象據暫時並未發出海嘯警告。（NHK網站）

報道指，大眾多忽視夏季地震風險，強震易引發大規模停電，導致高溫避難困境。日本公立避難所冷氣設備普及率僅23.7%，酷暑避難中暑風險極高。

對此，部分地方政府強化夏季防災，透過太陽能設備保障避難所供電、舉辦季節性防災演練。專家也建議民眾儲備冷凍水瓶、蔬菜罐頭等物資，兼顧避難期間的降溫、衛生與營養需求。