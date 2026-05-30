地震先兆？日本海邊「獠牙蛇形怪魚」沖上岸　如RPG怪物嚇壞網民

日本一名網友近日在海岸發現一隻外型古怪、有着銳利牙齒的怪魚，他拍下照片，分享到網上後，意外引發熱烈回響，觀看次數超過260萬次。



許多網友看了驚呼：

「好像深海魚，該不會是地震前兆？」

「感覺像RPG遊戲的水中怪物。」



日媒也揭開怪魚的真實身份。

日本網友路過靜岡市清水區海岸時，意外發現兩隻被沖上岸的怪魚。（Google Maps截圖）

除獠牙蛇形怪魚外 還有長著尖鰭的小怪魚（慎入）：

日本網友那月某天路過靜岡市清水區海岸時，意外發現兩隻被沖上岸的魚。其中一條魚的身體異常細長，張着嘴巴，露出尖銳牙齒。另一隻較小的魚則有着尖銳的背鰭。他感到新奇，拍下照片後分享在Ｘ上，意外引發關注，觀看次數超過264萬次。

許多網友留言表示：

「這兩隻魚看起來好可怕」

「感覺是深海魚」

「這是哪裡的海邊？難道是地震前兆？」

「好鋒利的牙齒」

「該不會是海裡出了什麼事吧？」



有網友則開玩笑表示「這是RPG遊戲的水中怪獸吧」、「那是傳說中的水屬性劍」。

日媒指出，有着細長身體的魚名為長吻帆蜥魚、有着鋒利背鰭的則為雨印鯛。雖然這兩種魚都屬於深海魚類，但有時也會上升到相對較淺的海域活動。有些個體會被底拖網捕獲，而有些則像這次一樣，被海浪沖上岸邊擱淺。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】