英國18歲男子被殺案　美國務院：不應雙重執法標準　警方否認

2025年12月，英國一名18歲大學生諾瓦克（Henry Nowak）遭一名23歲的錫克教徒持刀刺死。網上的影片可見，在諾瓦克被刺傷奄奄一息之際，到場的漢普郡（Hampshire）警員卻誤信襲擊者指控他種族歧視並用手扣將他逮捕，諾瓦克最終失救致死。事件近日再次發酵，全球首富，立場傾向右翼的馬斯克（Elon Musk）批評英國對白人有偏見；美國國務院則敦促西方國家向雙重執法標準說不。



天空新聞（Sky News）6月4日報道，美國國務院在社交平台x發文，稱意識形態控制及雙重執法標準是文明衰落的明顯徵兆，因此西方世界必須堅拒這些問題。華府同時向受害者家屬及在這個艱難時刻的英國民眾表達慰問。

對於華府的言論，漢普郡警方負責人Alexis Boon否認指控，強調所有警員都是不偏不倚，而且全國的警方都是一樣。他同時否認警方執法有反白人或反黑人的情況，指警隊內確有個別種族主義者，但整個執法制度並非針對個別種族，重申警方內部致力打擊種族主義問題。

馬斯克在網上暗示英國政府歧視「白人」：

馬斯克3日在網上發文表示：「西方已經建立起一種徹頭徹尾的邪惡國教，在這種國教裏，「種族主義」（racism）的指控竟是最嚴重的罪行，甚至比強姦或謀殺還要惡劣！」

他指出：「所以，如果警察趕到犯罪現場，發現一個英國男孩奄奄一息，而一個移民卻說這個英國男孩是種族主義者，那麼警察就會給這個垂死的英國男孩戴上手銬。」

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）4日在唐寧街會見諾瓦克的家人，討論如何應對漢普郡警方的行動。

施紀賢在會後表示他「深感愧疚」，並承諾將「採取一切必要措施糾正此案中的錯誤」。他其後亦批評馬斯克正在「干涉我們的政治」，並試圖製造分裂。