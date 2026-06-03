英18歲白人男遇刺垂死仍遭上銬　爆大規模示威抗議警執法不公

英國南安普頓6月2日爆發抗議示威，數百人聚集不滿警方處理18歲白人大學生諾瓦克（Henry Nowak）在路上遭23歲的錫克教徒迪格瓦（Vickrum Digwa）持刀刺傷致死事件；示威期間一度有部分人與警方發生衝突。



周二，數百人先在南安普頓中央警察局外集會，指控警方存在制度性種族歧視。其後部分人試圖前往兇手家屬居住的街道，並向警方投擲瓶子、石塊及垃圾桶，警方則持盾推進驅散。衝突導致至少一名警員受傷。

示威起因於18歲學生諾瓦克（Henry Nowak）去年12月遇害，近期公開的警員隨身攝錄畫面顯示，他在被刺傷後遭警方上手銬，期間多次表示「無法呼吸」，最終死亡。兇手迪格瓦此前已被判處終身監禁。

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英國改革黨領袖法拉奇（Nigel Farage）在社交媒體上表示，大家應該對諾瓦克的遭遇感到「純粹憤怒」。他在一份聲明中表示，「死者家人以極其有尊嚴的方式回應了此事」，並聲稱英國存在「雙重文化，白人的權利和特權遠不如少數族裔的權利和特權重要」。

首相施紀賢（Keir Starmer）觀看執法紀錄後稱「感到痛心」，指責法拉奇的反應「完全錯誤，他試圖利用這件事製造分裂」，並稱家屬不希望鬧大。