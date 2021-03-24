澳洲乾草出口中國遇阻　澳媒：28家企業尚未獲續期許可證

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-03-24 20:26

繼原木、煤炭、龍蝦等商品出口中國受限後，澳洲媒體3月24日報道，澳洲乾草商發現，乾草出口中國也遇到了麻煩。

據澳洲廣播公司（ABC）3月24日報道，自2月底以來，有28家向中國出口乾草的澳洲企業許可證開始陸續過期，但尚未得到續期。

澳洲最大乾草出口公司Gilmac總經理帕切特（Munro Patchett）表示，大約6個月前，企業向中國海關總署申請延長出口許可，「中國海關總署已經獲知申請，回覆說他們正在研究，會和我們聯繫的。但到目前，註冊尚未被續期」。

ABC認為，乾草可能成為「中澳持續緊張貿易關係的最新受害者」，澳洲對中國的乾草出口規模約為每年35萬噸。

2020年12月11日，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）出席新聞發布會，強調自己的目標是讓兩國「愉快共存」，期望在2021年能與中國領導人舉行會談。（Reuters）

帕切特認為，企業許可暫時未獲延長有效期和中澳貿易形勢無關，「乾草也沒有像牛肉和葡萄酒那樣的（加徵）關稅，我覺得可能因為這是一個較小的行業，他們（中國海關總署）忙着做其他事」。

在帕切特看來，新冠肺炎疫情造成的旅行限制可能會影響到許可證的續期，「他們有一個程序，過來檢查我們的設施，確保我們在做正確的事，我們的衛生標準沒問題，但他們沒法過來，也許這有影響」。

帕切特表示，澳洲乾草企業和中國海關總署的溝通仍在進行中，希望問題能盡快獲得解決，但在此期間，種植者應該意識到潛在的損失，並相應改變種植計劃。