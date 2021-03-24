澳洲國會性醜聞持續發酵　總理莫里森屢次失言飽受批評

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-24 12:26

澳洲近日接連爆出的國會性醜聞，最新一則是有國會職員設立網上群組，分享他門在國會大樓的性行為照片和影片，引起嘩然。事件衝擊政府管治威信，總理莫里森（Scott Morrison）面臨巨大壓力。

澳洲傳媒報道，有國會職員於Facebook開設聊天群組分享國會內性行為相片和影片，包括一名男職員在女議員桌前自慰。（影片截圖）

繼2月澳洲自由黨前職員希金斯（Brittany Higgins）指控曾在國會大樓遭強姦後，澳洲國會性醜聞事件持續發酵。至近日已愈來愈多指控事件不只一宗，更有國會職員設立網上群組分享性行為照片和影片，包括有職員在女議員桌前自慰。

有關的影片是有一名自稱湯姆（Tom）的吹哨人外洩，3月23日在第10頻道電視台（Channel 10）率先披露。湯姆指政府職員和議員經常利用議會一間祈禱室進行性行為，甚至讓性工作者進入國會大樓，供議員作樂。

湯姆還稱這些人在群組內會定期交換照片或影片，他因收到非常多這類的東西「已幾乎免疫」。他表示澳洲國會有一種「男人認為他們可以做什麼就做什麼的風氣」，雖然他不認為有關人員犯了法，但肯定道德誠信破產。

事件引起了極大迴響，總理莫里森回應指事件令人震驚噁心，並承諾會作出改革。當地傳媒報道，最少已有一名職員被即時革職。

圖為3月24日，澳洲總理莫里森在議會上出席答問。莫里森在3月初時曾在回應女性組織示威時失言，形容示威者在緬甸可能已被槍殺。（Reuters）

莫里森屢次失言

隨着醜聞愈演愈烈，對政府及莫里森的批評亦正在增加，特別是針對莫里森近日連番失言。在3月初國會醜聞被揭發前，有女性組織發起遊行示威，要求政府正視政府職員遭強姦問題，莫里森卻以緬甸示威回應女性組織發起遊行抗議，稱若她們在緬甸遊行可能已被軍警搶殺。

在另一次的記者會上，莫里森表示他得悉在新聞集團（News Corp）發生過一宗廁所內的非禮案，而集團正進行內部調查。但新聞集團之後發表聲明指出，他們從未收到投訴亦無相關調查，批評莫里森指責傳媒公司內有非禮案是信口開河。

莫里森其後承認其中誤會並作錯誤說明，同時承認很多人對他過去一個月的一些回應感到憤怒及不滿。他承認不少澳洲人，尤其是女性，認為他沒有聽見他們的聲音。