日本擬於2049年前重建2至5座老舊核反應堆　提高核能佔發電比例

日本經濟產業省6月5日（周五）發布的一份政策提案指出，為確保電力供應穩定，日本計劃在2049年前重建2至5座老舊核反應堆，並在2059年前重建多達11至14座。預計該提案將於今年夏季在相關內閣大臣會議上正式獲得批准。



路透社報道，根據現行能源計劃，日本的目標是到2040財年，將核電在其電力結構中的比例提高一倍，達到20%左右。作為核能的強力支持者，日本首相高市早苗希望減輕對進口煤炭、天然氣及石油的依賴，這些能源佔日本發電量的60%至70%。

圖為日本福島第一核電站。（Getty）

日本去年修訂了該國基本能源政策，旨在最大限度地利用核能。但許多反應爐的運作年限已接近或超過60年，即使閒置核電廠繼續重啟，未來核電產能仍可能下降。

2011年福島核事故後，由於民眾對核電產業安全的擔憂，日本關閉了54座運轉中的核反應堆。在剩餘的33座可運轉機組中，已有15座重啟。