他信獲泰王特赦　彭博：獲釋後將返回杜拜

有消息指，泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra ）獲泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）特赦後，將返回他流亡海外期間的居住地——杜拜（Dubai）。



彭博社引述一名知情人士稱，待當局完成相關文件手續，確認他信的刑期結束，並取下他在假釋期間戴着的電子監控設備，他預計會立即搭私人飛機飛往阿聯酋杜拜。

泰國網絡媒體《101世界》率先報道這一消息。

根據泰國《皇家公報》本週公告，配合王后蘇提達（Queen Suthida）6月3日慶祝48歲華誕，泰王頒佈特赦令，讓數千名囚犯獲得減刑或假釋。

圖為2026年5月11日，泰國前總理他信獲准假釋，離開曼谷空隆普雷姆中央監獄（Klong Prem Central Prison）時與多名支持者握手。（Reuters）

泰國司法部長魯塔蓬（Rutthaphon Naowarat）證實，他信是符合條件並獲得特赦的人員之一。這項特赦不僅免除他信的剩餘刑期，還解除他自2023年返回泰國以來一直面對的旅行限制。

他信5月11日已獲准假釋出獄，他的剩餘刑期原定於9月9日屆滿。

泰國軍方2006年發動政變推翻他信，他為避免入獄於2008年逃離泰國，開啟長達15年的流亡生涯，杜拜成為他的主要居住地。他信2023年8月結束流亡回國，隨即因貪污濫權罪被判坐牢八年，但在入獄第一天就被轉送至警察總醫院住院治療，從未在監獄裏待過一天。

2025年9月9日，泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）抵達曼谷的泰國最高法院。（Reuters）

之後泰王特赦，他信刑期減至一年，並於2024年2月獲得假釋。不過，泰國最高法院在2025年9月9日裁定，他信住院治療不得計入服刑期，判他重新服刑一年。

本文獲《聯合早報》授權轉載

