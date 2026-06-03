泰國前總理他信獲特赦　大女兒與佩通坦通話：全家人既感激又欣喜

泰國司法部6月3日表示，前總理他信（Thaksin Shinawatra）被列入泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）為慶祝王后生日所頒布的特赦名單中，獲免除剩餘刑期。他信的大女兒賓通達（Pintongtha Kunakornwong）受訪時稱，她已與妹妹、前總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）通話分享喜訊，指全家人都對該消息表示感激及欣喜。



泰國《曼谷郵報》（Bangkok Post）3日報道，賓通達當日受訪時含淚說：「我為我的父親，為我們的家人，也為所有其他獲得赦免的家庭感到高興。」

圖為2026年5月11日，泰國前總理他信獲批假釋申請寢，離開曼谷空隆普雷姆中央監獄（Klong Prem Central Prison）時向支持者合十致意。（Reuters）

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）對他信獲特赦表示恭賀，但拒絕就此事作出評論，並強調：「今天是個吉日，不談其他事情。」

他信自2025年9月起因貪腐案服刑1年，並在5月11日獲假釋出獄，但此前每月仍須向監督部門報到一次，以及須遵守佩戴電子監控設備等規定。

2023年8月22日，泰國曼谷，前總理他信（Thaksin Shinawatra）抵達曼谷廊曼國際機場後，與其兩名女兒賓通達（Pintongtha Kunakornwong，左）和佩通坦（Paetongtarn Shinawatra，右）一同向支持者致意。（Getty）

泰國司法部長魯塔蓬（Tawee Sodsong）證實，他信獲得特赦後剩餘刑期獲免除，不再需要向監督部門報到，亦可立即移除身上的電子監控設備，正式恢復自由身。