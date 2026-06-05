王毅晤緬甸外長丁貌瑞　稱中方願合力打擊網賭電詐等跨國犯罪

中共中央政治局委員、外交部長王毅6月5日在北京同緬甸外長丁貌瑞舉行會談。



王毅表示，中緬建交76年來，兩國堅定奉行共同倡導的和平共處五項原則，同甘共苦，守望相助，樹立國與國之間友好交往的典範，中方願同緬方加強高層交往，增進政治互信，加深戰略合作，推動中緬命運共同體建設取得更多務實成果，助力緬甸加快發展振興。

王毅表示，中方堅持不干涉內政原則，尊重緬甸人民的選擇，支持緬方走出一條符合本國國情的發展道路，支持緬方積極推進國內和平和解，支持緬方維護國家的主權、安全和發展利益。中方願同緬方高質量共建「一帶一路」，加強震後重建、民生人文、貿易投資等領域合作，穩步推進中緬經濟走廊重點項目，合力打擊網賭電詐等跨國犯罪，維護中緬邊境地區和平安寧。希望緬方確保中方在緬人員、機構和項目安全。雙方要進一步加強多邊協調配合，維護兩國共同利益。

中共中央政治局委員、外交部長王毅2026年6月5日在北京同緬甸外長丁貌瑞舉行會談。（中國外交部）

丁貌瑞表示，緬中是命運與共的胞波友鄰和相互信任的合作夥伴，感謝中方長期為緬經濟社會發展提供寶貴幫助，緬方完全支持習近平主席提出的四大全球倡議，堅定不移奉行一個中國政策，堅決反對任何「台獨」分裂活動危害地區和平穩定，堅決反對任何外部勢力干涉中國內政。

丁貌瑞稱，中國式現代化將為緬甸等地區國家帶來新的合作機遇。緬新政府願同中方加強高層交往，推進緬中經濟走廊建設，歡迎更多中資企業赴緬投資興業，緬方將繼續堅決打擊網賭電詐，全力維護中國在緬人員、機構和項目安全。期待與中方在聯合國、東盟、瀾湄合作等多邊平台進一步加強溝通協作，緬新政府致力於推進國內和平進程，實現穩定發展，希望中方繼續發揮建設性作用。