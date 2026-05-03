日媒：王毅訪問緬甸期間　與昂山素姬非正式會面

日本共同網5月3日引述多個緬甸媒體報道，中國外長王毅4月底訪問緬甸期間，曾與被家中軟禁的前國務資政、 諾貝爾和平獎得主昂山素姬（Aung San Suu Kyi）會面。



共同網提到，緬甸獨立新聞社（Mizzima）及《伊洛瓦底江》（The Irrawaddy）2日引述知情人士消息，王毅4月25日訪問內比都，與緬甸新任總統敏昂萊舉行會談，並在訪問期間與昂山素姬會面。

日本共同網5月3日報道王毅訪問緬甸時，曾與遭軟禁的昂山素姬非正或會面消息。（日本Yahoo新聞截圖 ）

報道指，王毅與昂山素姬會面的場所是內比都一個官邸，期間有緬甸政府官員同場，而該官邸據指是她轉為家中軟禁之地。目前未清楚會面內容，但報道認為中國方面可能關注她的待遇。

中國外交部發言人林劍日前在例行記者會上被問到王毅與敏昂萊會面期間，是否談昂山素姬時表示，昂山素姬是中國的老朋友，中方一直關心她的情況。

昂山素姬出任緬甸國務資政後曾多次訪華。圖為2017年5月16日，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂會見來華出席「一帶一路」國際合作高峰論壇的緬甸國務資政昂山素姬。（新華社）

緬甸早前於4月中對特赦數千名囚犯，前總統溫敏（Win Myint）獲釋，原獲判刑27年、現年80歲的昂山素姬刑期減六分之一。她的代表律師4月30日表示，昂山素姬再獲減刑六分之一，但仍有長達18年的刑期。而據緬甸國營傳媒MRTV同日報道，她已經轉為家中軟禁。

路透社1日引述昂山素姬的其中一名代表律師稱，律師團隊會於3日與對方會面，討論她的情況，並提供生活必需品。