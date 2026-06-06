特朗普指伊朗導彈庫存剩約兩成　認為德黑蘭「別無選擇」達成協議

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）說，伊朗還剩下21%至22%的導彈。伊朗領導人之所以還不與美國達成結束戰爭的協議，是因為他們「堅強」和「自豪」，但他們最終「別無選擇」，只能與美國達成協議。



特朗普周五（6月5日）接受美國全國廣播公司（NBC）「會見媒體」（Meet the Press）節目專訪時說：「伊朗還一些導彈和無人機。我估計，大概還有21%到22%的導彈，數量相當多，但跟我們最初發動攻擊時的情況相比，已經大不相同了。」

特朗普說：「他們是堅強和自豪的，有些事情他們過去完全不會考慮，但現在他們不得不考慮了。他們別無選擇，但這需要一點時間。」

在特朗普接受NBC專訪時，美伊戰爭已進入第四週，雙方仍在持續談判。

2026年6月3日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

在專訪中，特朗普批評那些敦促他儘快與伊朗達成協議以結束戰爭的人，他說：「談這些事需要很多年時間。」

特朗普說：「他們（伊朗）已經戰鬥了47年。他們一直在殺害美國人，導致一些美國人斷腿斷臂，還有可怕的毀容。」

特朗普接着將伊朗戰爭的持續時間與越南戰爭進行比較，「我的速度非常快。我才打了三個月。你知道，越南戰爭長達19年。我現在是第三個月，他們卻只會問，『你幾時才能取得勝利？』 如果我是民主黨人，就沒有人會這麼說，但這對我來說無關緊要。我已經習慣了。」

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）3日出席眾議院聽證會時說，被特朗普政府稱為「史詩狂怒」的這場軍事行動「已經結束」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

