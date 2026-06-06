世界盃2026｜白宮官員：伊朗隊已獲發入境美國簽證

一位美國白宮官員6月5日（周五）告訴路透社，伊朗國家隊球員已獲發入境美國的簽證。此時距離他們在洛杉磯的首場比賽僅剩10天，而美伊兩國之間的衝突仍在持續。



據報道，伊朗駐墨西哥大使帕桑迪德（Abolfazl Pasandideh）4日（周四）晚間仍表示，伊朗隊尚未收到美國簽證，但白宮官員其後表示，伊朗球員連夜已獲得簽證。

2026年6月4日，伊朗駐墨西哥大使帕桑迪德（Abolfazl Pasandideh）在墨西哥城接受路透社採訪。（Reuters）

據伊朗半官方通訊社法爾斯通訊社同日報道，伊朗隊內的技術及行政人員可能尚未獲得美國簽證。

由於簽證問題，以及伊朗國內希望球隊盡可能減少在美國停留的呼聲，伊朗隊早前緊急將球隊的駐地從亞利桑那州（Arizona）遷至墨西哥的提華納（Tijuana）。目前，他們預計將於7日清晨抵達提華納。

伊朗隊將於6月15日在洛杉磯迎戰新西蘭隊，進行G組的首場比賽。隨後，他們將於21日對陣比利時隊，並於26日在西雅圖迎戰埃及隊。

帕桑迪德大使表示，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府從未正式表示不希望伊朗隊留在美國境內。

2026年5月29日，土耳其安塔利亞，伊朗隊與岡比亞隊進行國際友誼賽，圖為伊朗隊球員賽前合影。（Reuters）

然而，國務卿魯比奧（Marco Rubio）日前告訴國會議員，美國不會允許伊朗在其世界盃代表團中帶有與伊朗革命衛隊有關聯的人員。伊朗革命衛隊是伊朗武裝部隊的一個強大分支。伊朗隊中有多名球員曾在該組織服過義務兵役，假如美方嚴格執行魯比奧的講法，他們有可能未能入境。