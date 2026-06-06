韓正晤普京　重申加強合作發展中俄關係

中國國家副主席韓正6月5日出席聖彼得堡國際經濟論壇期間，會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭），重申加強中俄關係。



新華社6日報道，韓正表示，中俄關係在習近平及普京的領導下，能夠在變亂交織的國際形勢中保持穩定堅韌，兩人早前在北京會晤，就雙邊關係和各領域合作達成新的重要共識。他稱北京方面願同莫斯科方面推動兩國元首重要共識，持續鞏固政治互信，拓展務實合作，密切國際協作，不斷豐富中俄關係的時代內涵。

圖為2026年6月5日，中國國家副主席韓正6月5日出席聖彼得堡國際經濟論壇期間，會見俄羅斯總統普京。（Reuters）

韓正提到，中國和俄羅斯都是維護全球戰略穩定、完善全球治理的重要建設性力量。高水平的中俄關係不僅是兩國發展振興的必然要求，也是雙方對促進世界和平穩定發展肩負的時代責任。中方期待同俄方加強協調配合，推動構建更加公正合理的全球治理體系。

普京認為，俄中關係正處於前所未有的高水平。而他日前訪華時，與習近平就廣泛議題深入交換意見，明確了雙方未來合作方向。今年兩國將共同慶祝《俄中睦鄰友好合作條約》簽署25周年並開啟「俄中教育年」。

圖為2026年6月5日，中國國家副主席韓正6月5日在俄羅斯聖彼得堡國際經濟論壇上發表講話。（Reuters）

他表示，俄方願同中方繼續加強政治互信與睦鄰友好，推進各領域交流合作，以俄中關係的確定性為世界和平穩定發展作出貢獻。