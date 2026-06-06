韓國地方選舉爆選票不足醜聞　數千人首爾集會要求重選

韓國6月3日舉行地方選舉，以選出市長、地方官員等，但卻發生票站選票不足、導致部分選民無法投票事件。當地選舉委員會負責人已引咎辭職，惟未能平息民憤。首爾的點票中心5日有超過6000人集會，要求重新舉行投票。



路透社及韓聯社報道，大批民眾在用於點票的SK奧林匹克手球館示威，他們手持韓國國旗及「重新選舉」等標語。一批年約二十多至三十多歲的示威者表示，他們在網上社交平台看到今次投票出現大量問題，認為選票不足的情況無法接受，而全國選舉委員會的解釋亦非常牽強，所以決定在下班後到場參與集會。另一名示威者則認為，事件侵犯民眾的投票權。

這次爭議源於3日的投票期間，全國1.43萬個票站中，有50個票站出現選票不足；另外有22個票站因為物資運送延誤而一度暫停投票。報道指，投票原定在當地時間3日下午6時結束，惟部分票站外在晚上仍有大批選民等待投票，其中首爾一個票站更有不滿的民眾阻止票站職員運送選票到點票中心，直到5日才由警方護送最後兩箱選票離開。

當局稱上週兩天的提早投票率甚高，而用於3日投票的選票印刷量只夠供應當天一半合資格的選民。

目前韓國政府及選舉管理委員會都未有回應是否重選的訴求，不過中央選舉管理委員會委員長盧泰嶽5日就事件向民眾致歉，並聯同秘書長許鐵熏一同下台負責。盧泰嶽同時表示，選管委將成立由外部專家組成的真相調查委員會徹查問題的原因，防止類似事件重演。