黃仁勳訪韓　赴網吧晤電競明星Faker　與韓國巨企高層吃烤肉

英偉達（Nvidia，又譯輝達）創辦人黃仁勳時隔七個月再度訪韓，落地預言機械人技術將成為韓國的「下一個主要產業」後，首站直奔網吧，會見全球知名電競明星「Faker」李相赫及T1戰隊成員，晚上將與韓國企業領袖餐敘，後續還將參與棒球開球、電視專訪等活動，相關行程直接掀起話題。



黃仁勳直言十分喜歡韓式烤肉與炸雞。據知情人士透露，黃仁勳晚間將與韓國重量級企業高層共進韓式烤肉晚餐，包括LG集團董事長具光謨（Koo Kwang-mo）、SK集團董事長崔泰源 (Chey Tae-won)、Naver創辦人李海珍（Lee Hae-jin）等一行人將出席，低調展開頂層產業交流。

2026年6月5日，英偉達（Nvidia，又譯輝達）創辦人黃仁勳抵達韓國首爾，預計在訪問期間會晤韓國商界領袖及產業高層。（Getty）

在產業合作方面，黃仁勳表示，他希望確保韓國晶片供應商，在技術、產能等能與英偉達「步調一致」。據報道，三星電子、SK 海力士合計供應全球近七成AI晶片所需記憶體，是AI產業關鍵供應鏈。

憑藉紮實的製造功底，韓國在機械人、車用設備、智慧工廠所需的物理AI技術領域具備優勢。黃仁勳還透露，英偉達已啟動在韓國建立研發中心的招聘工作，「一旦人手足夠，就會開始動工建築。」