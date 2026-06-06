美軍稱擊落伊朗無人機並襲擊雷達站　否認第五艦隊巴林基地遇襲

美國及伊朗在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）再度發生軍事對峙。美軍6月5日稱，在伊朗向霍爾木茲海峽發射四架攻擊無人機後，對伊朗戈魯克（Goruk）和葛希姆島（Qeshm）上雷達站發起襲擊。美方將此次行動定性為防禦性反擊，旨在阻止後續襲擊。



美軍中央司令部稱「這些攻擊型無人機對區域海上交通構成了直接威脅」，並強調美軍已經做好「自衛」準備，應對伊朗的「無理侵略」。

伊朗邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）稱，伊朗軍隊進行了警告射擊後，美國驅逐艦離開了阿曼海，並警告稱美方必須停止「海上盜竊和敵對活動」。

2026年6月3日，船隻停泊在霍爾木茲海峽。（Reuters）

伊朗伊斯蘭革命衛隊稱以彈道導彈擊中美軍駐科威特及巴林基地，報復對方攻擊伊朗在波斯灣的據點，並攻擊四艘強行通過霍爾木茲海峽的運油輪，強調美國需要為海峽全面封鎖付出代價。

不過美軍中央司令部回應指，美軍曾經在4日攔截由伊朗發射、針對霍爾木茲海峽及波斯灣鄰國的無人機及彈道導彈，其中6枚彈道導彈成功攔截，另一枚則沒擊中目標。事件中沒有美國人員傷亡，而伊朗聲稱擊中美軍第五艦隊駐巴林基地的說法不實。

近期區域衝突頻發，早前伊朗無人機襲擊科威特，造成人員傷亡與設施損毀，加劇局勢緊張。儘管如此，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）受訪時仍稱美伊局勢發展順利，強調美方終將撤出相關區域，並主張會以強硬手段收尾對伊事務。