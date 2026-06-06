習近平將訪朝鮮　美國：特朗普訪華期間　中美重申朝鮮半島無核化

中國國家主席習近平即將於6月8至9日訪問朝鮮，美國務院5日回應相關置評要求時，稱美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華期間，中美皆重申了他們希望共同推動朝鮮無核化的目標。



習近平即將國事訪問朝鮮的消息公開後，韓聯社向美國務院提出置評要求。美國務院發言人5日回應時稱：「在北京（訪問期間），特朗普和習近平確認了他們實現北韓無核化的共同目標。」

2025年9月4日，習近平在北京人民大會堂會見朝鮮領導人金正恩（China Daily via REUTERS）

美國務院4日也曾重申，特朗普政府仍然願意與朝鮮進行無條件對話，致力於促使朝鮮徹底無核化

報道指，相關言論顯然反映了特朗普政府或希望習近平能在促使朝方重返對話，鼓勵其走向無核化方面發揮更大的作用；韓國外交部5日也表示，期待中方為朝鮮半島問題發揮建設性作用。

2026年5月14日，中國國家主席習近平（右）在北京人民大會堂歡迎到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）並握手致意。（Reuters）

習近平曾在2019年6月訪朝，並與朝鮮領導人金正恩舉行「習金會」。中國外交部發言人毛寧表示，這次訪問是習近平時隔7年再次對朝鮮進行國事訪問，預計2人屆時將討論雙邊關係及共同關心的問題。