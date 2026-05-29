新加坡外長：朝鮮持續發展經濟　拒絕統一　無意與美日韓接觸

朝鮮在新冠疫情後長期封閉及受外部制裁的雙重壓力下，仍持續推進經濟發展，但對韓和對外立場愈趨強硬，不僅明確拒絕與韓國統一，也無意與韓國或美國接觸。



新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）星期天（5月24日）起展開為期五天的東北亞行程，訪問中國、朝鮮及韓國。他在星期四（5月28日）接受新加坡媒體總結訪問時，談及對朝鮮最新發展態勢的觀察。

維文時隔八年再次訪問朝鮮。他指出，平壤在這段期間持續發展，已具備現代城市的基本面貌，可與東南亞甚至東北亞不少城市相比。

「朝鮮持續展現出經濟進步的跡象。在長期處於孤立狀態、尤其經歷新冠疫情封鎖，以及面對外界制裁的背景下，能夠取得這樣的發展成果，實屬不易。」

2022年7月19日，在朝韓非軍事區（DMZ）內的板門店停戰村附近，一面朝鮮國旗正隨風飄揚。（Reuters）

不過，朝鮮在發展的同時，對朝韓關係和南北統一的立場出現明顯轉變。根據媒體報道，朝鮮今年3月大幅修改憲法，刪除所有有關「祖國統一」的表述，確立朝鮮與韓國為兩個獨立國家的論述。

維文說，這一立場相信涉及更復雜的內部因素，但無論如何，朝鮮目前已明確不接受任何統一的可能性。

此外，朝鮮當前似乎無意與外界接觸，無論是美國還是韓國，都不在對話範圍內，反而更專注於推動自力更生，以及強化軍事威懾能力。

維文認為，這些變化意味著，朝鮮在短期內不太可能積極展開對話或交流，各方應避免采取可能加劇緊張的行動，以更長遠的視角，尋找有助於推動溝通或重啟對話的契機。

為此，維文此行在平壤與朝鮮外長崔善姬會面時，仍邀請對方出席東盟區域論壇（ASEAN Regional Forum，簡稱ARF）。「我告訴她，朝鮮的聲音仍應讓國際平臺聽見，他們也應在適當時機、以符合自身利益的方式，與外界保持溝通。」

朝鮮於2000年加入ARF，但在去年馬來西亞吉隆坡舉行的論壇首次缺席。下一次論壇預計於今年7月在菲律賓馬尼拉舉行。

當被問及此次訪問朝鮮和韓國，是否意味著新加坡可能再次扮演調解角色時，維文表明，我國並未主動尋求承擔任何角色。他強調，新加坡與朝鮮的關係建立在友好與相互尊重的基礎上，是一段獨立的雙邊關係。

他補充說，朝鮮尚未準備好與美國、韓國或日本開啟實質對話渠道。「新加坡作為區外國家，只能以朋友的身份鼓勵對方保持溝通，但最終仍須由朝鮮自行決定。」

訪韓重申深化合作 支持區域對話

維文星期三和星期四（5月27日至28日）訪問韓國時，與韓國外交部長趙顯共進早餐並舉行會談。

根據新加坡外交部文告，雙方重申兩國穩固且多元的雙邊關係，並歡迎新韓戰略夥伴關係的落實進展。兩人也期待兩國外交部今年召開首次聯合指導委員會會議，以及韓新自由貿易協定升級談判盡快完成。

在區域合作方面，雙方一致認為應深化東盟與韓國的合作關係。維文指出，新加坡作為東盟—韓國經濟關係協調國，期待與韓方密切合作，推進《東盟—韓國自由貿易區協定》。

維文也分別會見韓國國家安保室長魏聖洛、統一部長鄭東泳，以及韓國國會議員兼韓新議會友好聯盟主席李恩宙，並就中東局勢、中美關係、東北亞發展及朝鮮半島形勢等課題進行廣泛討論。

2026年5月26日，朝鮮領導人金正恩（中）在朝鮮境內一處未公開地點視察戰術彈道導彈、火箭砲及精準巡航導彈的試射。（Reuters）

維文也強調，新加坡與韓國同為依賴貿易的國家，必須攜手維護自由貿易體製、國際法及以規則為基礎的多邊秩序。

在朝鮮半島問題上，他重申新加坡支持各方通過建設性互動與對話，推動區域和平與穩定。

一個月訪13國 深化互聯互通應對動蕩局勢

維文也談及過去一個月密集的外交行程。他透露，在短短一個月內訪問了中東、南美、東南亞及東北亞共13個國家，行程緊湊但都是必要的。

他說，當前國際局勢充滿不確定性，供應鏈受幹擾、關鍵航道受阻，還發生戰爭與沖突，這些都對新加坡這樣依賴貿易的小國構成嚴峻挑戰。

「我們依賴開放的貿易體系、可靠的供應鏈以及航運自由，因此必須通過這些訪問，鞏固夥伴關係、深化互聯互通，並開拓新的增長與供應來源。」

沈陽具戰略位置 探討拓展合作

維文此行也訪問了中國沈陽，並與遼寧省副省長顧軍會面。

他說，沈陽位於東北亞核心地帶，鄰近朝鮮、韓國、日本及俄羅斯，具備獨特的地緣與經濟意義，蘊藏不少發展機遇。

「新加坡與遼寧長期保持合作關係，未來也會繼續探討在這個地區尋找新的發展契機。」

文章獲《聯合早報》授權轉載

