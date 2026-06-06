美媒：美國防部考慮借日韓造船廠建造艦艇　以應對中國軍力日增

據美媒Breaking Defense報道，美國防部五角大樓為應對來自中國的競爭、解決本土造船產業短板，正考慮借助韓國或日本的造船廠來建造美軍艦艇，同時強化與盟邦防務關係。



《韓國先驅報》（The Korea Herald）指出，該計畫是五角大廈3500億美元預算案中的一項，擬申請18.5億美元（約145億港元）海軍專款，用於推動潛在造艦項目，並評估盟國船廠建造巡洋艦、驅逐艦、巡防艦的能力。

2008年9月28日，圖為美國國防部五角大樓（Pentagon）的鳥瞰圖。（Reuters）

按照美方規劃的模式，由日韓船廠打造最多兩艘軍艦艦體、機械與電氣基礎架構，再由美國本土國防廠商安裝作戰系統與軍事技術。

美方官員表示，日韓船廠具備造價更低、技術成熟的優勢，不僅能幫助美海軍高效擴充艦隊規模，還能透過行業競爭壓低整體造艦成本。官員還強調，此舉核心目的是吸引日韓船廠投資美國本土造船產業，從根源強化美國造艦實力。

報道指，五角大樓的潛在合作對象包含韓國現代重工（HD Hyundai Heavy Industries）、韓華海洋（Hanwha Ocean）、三星重工（Samsung Heavy Industries），以及日本三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries） 、川崎重工（Kawasaki Heavy Industries）等龍頭企業。