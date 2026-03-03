OpenAI與五角大樓修訂協議　確保AI不能用於監控美國公民

OpenAI首席執行官奧爾特曼（Sam Altman）說，公司將修訂與五角大樓達成的合作協議，以確保旗下人工智能模型不會被用於國內監控。



法新社報道，奧爾特曼星期二（3月3日）在社交平台X發文說，公司正同國防部合作修訂有關協議，新增條款內容包括：「根據包括《美國憲法第四修正案》在內的適用法律...這個人工智能系統不得被有意用於對美國個人及公民的國內監控。」

除了監控用途外，奧爾特曼指五角大樓同意旗下情報機構，包括國家安全局不得使用OpenAI人工智能模型。

在白宮最新指令下，美國國務院、財政部和衛生部星期一跟隨五角大樓的步伐，停止使用人工智能公司Anthropic的產品，轉向其他對手如OpenAI。

據日前報道，Anthropic拒絕讓美國國防部無條件使用旗下的Claude AI模型後，美國總統特朗普上周五（2月27日）下令聯邦政府立即停用Anthropic的技術。

Anthropic誓言絕不屈服於任何「恐嚇」，堅持自己的技術不能用來對美國公民進行大規模監視，或部署在全面自主、無人控管的武器系統上。

奧爾特曼同天宣布，公司已同五角大樓達成協議，允許在戰爭部的機密網絡使用其模型，並將制定「技術保障措施」確保模型的運作符合公司的要求。

他說，OpenAI最重要的兩項安全原則是禁止國內大規模監控，以及要求武器的使用須由人類承擔責任，包括自主武器系統，而這些原則已納入協議裏。

不過，他在最新帖子中坦言：「我們本不該在周五倉促公布協議。這些問題極其複雜，需要清晰的溝通。」

