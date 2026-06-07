美防長赫格塞思紀念諾曼第登陸　呼籲歐洲應對移民「入侵」

美國防長（又稱戰爭部長）赫格塞思（Pete Hegseth）說，危險意識形態正在侵蝕歐洲，敦促歐洲應對移民「入侵」，並為自身防衛做出更多貢獻。



法媒報道，赫格塞思在第二次世界大戰諾曼第登陸82周年紀念日之際訪問法國。他周六（6月6日）在諾曼第大區市鎮濱海科勒維爾（Colleville-sur-Mer）的美國軍人公墓發表講話。

這座小鎮是二戰時期著名戰役「諾曼第登陸」的發生地。

赫格塞思說：「令人悲哀的是，如今歐洲各地的海灘正遭受不同危險意識形態的衝擊。西班牙、意大利、希臘和保加利亞的海灘上，不斷有船和人湧入。」

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府指責大規模移民對歐洲文明構成威脅，副總統萬斯（JD Vance）日前還指責英國對一名錫克教男子槍殺白人學生事件處理不當，稱這是移民「入侵」造成的文明衰落。

赫格塞思也採用這一措辭。他問道：「歐洲各國何時才能採取行動，應對這場入侵？還是為時已晚？」

圖為2026年6月2日，英國修咸頓中央警察局外有民眾舉行示威，抗議警方錯誤拘捕18歲男子諾瓦克，導致對方最終身亡。 （Reuters）

談到美軍當年在諾曼第登陸戰中的關鍵作用時，赫格塞思說：「願我們能從這段歷史中汲取教訓。在此長眠的將士曾並肩作戰，來自一個共同的戰爭聯盟，每位戰友都傾注了全部的勤奮、勇氣和犧牲精神。」

他也強調：「不要空洞的口號，不要奢華的峰會，也不要公報。真正的盟友做實事，會為一份值得為之奮鬥甚至犧牲的共同事業，承受切實損失。」

2026年5月27日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮舉行內閣會議期間，與國防部長赫格塞思（Pete Hegseth，右）交談。（Reuters）

特朗普多次埋怨歐洲沒有盡到維護自己大陸安全的責任，華盛頓甚至暗示要退出北約聯盟。

赫格塞思在講話中說：「和平只能通過實力來保障。這種實力需要大西洋兩岸的共同努力，需要高度戰備、共享的軍事能力，以及堅定不移的政治意願。」

儘管如此，赫格塞思並未出席周六下午舉行的國際紀念儀式。

2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump）出席世界經濟論壇年會（WEF）期間與北約秘書長呂特（Mark Rutte）舉行雙邊會晤。 （Reuters）

歐洲各國政要和美國老兵都參加紀念活動。法國總理勒科爾尼（Sébastien Lecornu）向登陸日犧牲的「3000名20多歲年輕人」致敬，並讚揚英國在戰爭期間展現的韌性，同時稱美國人民為「偉大的民族、自由的朋友」。

他還說，歐洲大陸必須迎接「我們這代人的挑戰」，建立自主能力，增強自衛能力，從而應對「日益逼近、愈演愈烈、層出不窮」的威脅。

本文獲《聯合早報》授權轉載

