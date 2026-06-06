美防長赫格塞思帶6個孩子出差法國　被批濫用軍方資源

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）近期訪問法國，為紀念二戰「諾曼第登陸」（D-Day）82周年、致敬二戰美軍將士。不過，赫格塞思的妻子及6名子女隨同此次公務出行，令外界批評其增加安保負擔。



有人員表示，赫格塞思出訪需要提前勘測場地、增派特工、佈置車隊等，全家出行會讓安保、交通和食宿等費用大幅飆升。更有前任官員直言「從沒見過整個家庭一起去」。

據國防部安保機構現任及前任人員透露，當前全球安全情勢緊張，美方已發布全球旅行警告，警示親伊朗團體可能襲擊美國海外目標，法國也因恐怖主義、動亂風險存在安全隱憂。在此背景下，赫格塞思攜全家出行，大幅增加安保工作難度與成本。

儘管五角大樓強調，赫格塞思將自行承擔家人差旅費用，嚴格守護納稅人權益，但外界仍質疑赫格塞思是否也承擔了安保的費用。

2026年3月5日，美國國防部長赫格塞思在美國佛羅裡達州多拉爾市美國南方司令部總部舉行的首屆美洲反卡特爾會議上，與地區防務和安全領導人一起查看了已簽署的聯合安全協議。（Reuters）

美媒指出，過去17個月，赫格塞思的特殊安保需求激增，不僅要保障其一家人安全，還需為其兩任前妻提供安保服務，造成預算長期緊張。