世界盃｜伊拉克前鋒抵美遭盤問數小時才放行　隨團攝影師被拒入境

世界盃舉行在即，伊拉克相隔40年再次在決賽週亮相，一名伊拉克體育官員表示，球隊抵達美國時，有職球員遭美國移民部門官員盤問數小時，其中一名攝影師最終被拒入境。



路透社6月6日引述一名伊拉克體育官員報道，伊拉克職球員同日早上抵達芝加哥奧黑爾國際機場（Chicago O'Hare International Airport）時，前鋒胡辛（Aymen Hussein）曾接受美國移民官員問話近7小時，期間當局一度調查他的電話，但最後獲准放行。

該名官員亦提到，一名與球隊有密切接觸、為伊拉克奧委會工作的攝影師沙拿（Talal Salah）同樣被截停問話超過10小時，並與胡辛一樣被當局檢查電話，但他則被禁止踏足美國。

圖為2026年3月31日，伊拉克前鋒胡辛（Aymen Hussein）為球隊攻入致勝一球，帶領球隊相隔40年再次殺入世界盃決賽週。（Reuters）

現年30歲的胡辛於伊拉克聯賽效力，並自2015年起成為伊拉克「大國腳」。他於今年3月在世界盃洲際附加賽對玻利維亞的決賽中為伊拉克攻入致勝一球，成功取得今屆世界盃最後一張入場券。目前他或伊拉克足總，以及美國移民及海關執法局（ICE）和國土安全部都未有回應報道。

伊拉克被編入I組，同組對手包括兩屆冠軍法國、非洲勁旅塞內加爾，和自1998年以來再次打入決賽週的挪威。