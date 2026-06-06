世界盃2026｜FIFA誤發60張「$0門票」後取消：涉事球迷可全額重購
撰文：劉耀洋
出版：更新：
國際足協（FIFA）6月4日表示，由於購買世界盃門票的系統發生錯誤，球迷們此前得以買到約60張價值0美元的門票。FIFA已取消相關門票，但保留涉事買家的購票申請，只要他們支付全額費用，即可重新獲得正式門票。
英國《衛報》4日報道，國際足協在一份聲明以及發給買家的電郵中表示，涉事門票於5月21日透過世界盃官方網站售出。由於結帳過程出現問題，導致人們可以買到「免費」的門票。
國際足協表示：「我們對這次錯誤及其造成的不便深表歉意，涉事球迷的申請仍獲保留，且已獲邀請支付正確的金額。」
報道指，今年世界盃的門票價格遠超以往任何一屆，FIFA不僅已接管世界盃門票定價及銷售外，亦有營運自家的轉售平台，向買家及賣家收取15%佣金，以將票販排除在市場之外。
FIFA曾解釋指，上述措拖有助黃賺取足夠的利潤，並將其撥予各成員協會，以在全球推動足球發展。
世界盃｜FIFA「轉軚」禁可重用水瓶 遭批評無視球迷健康世界盃｜伊朗隊遭美國拒絕過夜 獲墨西哥「收留」比賽日才赴美世界盃2026｜伊朗足總：FIFA批准伊朗隊將駐地從美國遷至墨西哥世界盃2026｜紐約市長與FIFA傾掂數 市民可用400元買1000張波飛