荷蘭阿姆斯特丹因應「觀光公害」 擬分階段提高旅遊稅至20%
撰文：羅保熙
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荷蘭阿姆斯特丹政府為了應對「過度旅遊」對當地環境與生活品質造成的影響，考慮調高旅遊稅，從現行的12.5%調高至16%，之後再逐步提升至20%。當局也正在研議新規，向一日遊、未投宿的低價團旅客徵稅。
根據阿姆斯特丹市議會推算，如果在明年進一步將旅遊稅調升至16%，預計將為城市帶來每年6000萬歐元（約5.42億港元）的收入，到了2030年，收入更達7500萬歐元（約6.77億港元）。官方強調，這筆資金將用來負擔城市在管理、維護、執法及建設上的成本，重申費用是確保遊客能做出公平的貢獻。
荷媒報道，每年有逾2000萬人次旅客湧入阿姆斯特丹，大量的觀光客雖然帶動當地消費與經濟發展，但當地同時面臨的亂象層出不窮，包括環境髒亂、治安風險與生活品質下降等問題。
阿姆斯特丹對上一次調整旅遊稅，是在2024年。當時將旅遊稅調高至12.5%，這個水平使其成為全球旅遊稅第4高的城市。
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