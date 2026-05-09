聞泰科技起訴安世荷蘭　涉6名被告92億賠款　中國法院立案受理

據彭博社報道，5月22日晚，中國聞泰科技股份有限公司發布重大訴訟公告稱，已在中國法院起訴安世半導體（Nexperia）荷蘭總部及其關聯方等6名被告，要求被告連帶地賠償其造成的經濟損失暫計為80億元人民幣（約92億港元），並要求恢復對其荷蘭晶片製造部門的控制權。



交易所公告顯示，這家上交所上市公司向廣東省東莞市中級人民法院提起訴訟，主張荷蘭政府限制其對安世荷蘭總部控制權的措施和相關法院判決，依據中國《反外國制裁法》構成歧視性外國制裁。

聞泰科技請求法院判令被告方立即停止執行或者協助執行歧視性限制措施的侵權行為，包括撤回荷蘭當地司法訴訟，以及撤銷荷蘭經濟事務部去年9月援引《貨物可用性法案》下達的部長行政令；若被告拒不執行相關要求，公司將申請判令安世半導體及其持有、關聯子公司的股份無償轉讓至聞泰科技。

公告還表示，該案已於本周五獲法院立案受理，目前尚未開庭審理。聞泰科技將「窮盡一切法律手段，恢復對安世的完整控制權，維護投資者權益」。

2026年1月14日，荷蘭尼美根（Nijimegen），晶片製造商安世半導體（Nexperia）總部前旗幟飄揚。該公司歐洲管理團隊及其中國母公司聞泰科技的律師在阿姆斯特丹法庭對薄公堂，法官們正在權衡是否下令對Nexperia歐洲高層提出的管理不善指控展開全面調查。（Reuters）

據路透社報道，安世荷蘭對此回應稱：「我方已留意到聞泰科技發布的公告，知悉相關法院尚未開庭審理此案。我們遺憾地看到，聞泰科技似乎無意尋求對包括其股東在內的所有利益相關者都有利的解決方案，將繼續敦促聞泰科技進行公開對話。」

安世荷蘭這份聲明隻字不提自身才是此次矛盾僵局的根源。去年9月30日，荷蘭政府曾以擔憂公司將業務和智慧財產權轉移至中國為藉口強制接管安世半導體；隨後，為緩解與中方的緊張關係，荷蘭政府撤銷這項接管措施。

而根據聞泰科技最新發布的公告，雖然上述部長令被宣布暫停，但企業法庭相關裁決依舊處於生效狀態，公司對安世的控制權仍暫處於受限狀態。

聞泰科技董事長楊沐早前在採訪中表示，荷蘭政府針對聞泰科技的司法行動，已實質性違反了2001年與中國簽署的投資保護協定，荷蘭政府與當地高管合謀想要驅趕合法股東聞泰科技的行為，屬於「有預謀、毫無正當性的干預」。

2026年2月11日，圖為中資企業聞泰科技的標誌。（聞泰科技官網）

2月24日，聞泰科技在2026年第一次臨時股東會上回應股東諸多關切。

對於此前造成聞泰科技資本市場巨震的安世半導體控制權事件，楊沐稱，目前正在積極處置，其中安世半導體中國區業務發展較為穩健，國內客戶黏性較強，正與客戶進行緊密溝通。此外，其國內東莞工廠仍在優化產能，並且相關設備已經到位。

3月6日，安世中國再度發布客戶公告稱，近期安世荷蘭批量禁用安世中國員工辦公帳號，導致部分辦公系統無法使用，影響部分生產流程。

3天后（9日），安世中國還宣布，該公司已採用12英寸晶圓製造技術，自主生產多種與安世荷蘭原有產品類型相同的晶片。而荷蘭母公司目前在歐洲地區不具備12英寸晶圓製造能力。 路透社報道指出，此舉是安世中國進一步脫離荷蘭母公司，走向獨立的重要一步。

中國商務部新聞發言人7日回應表示，在中荷雙方推動下，聞泰科技與安世荷蘭正就企業內部糾紛進行協商，但安世荷蘭此時批量禁用安世中國員工辦公帳號，挑起新的矛盾，給企業協商工作製造新的困難和障礙。

發言人強調，中方始終秉持對全球半導體產供鏈的負責任態度。安世荷蘭此次所作所為，嚴重破壞企業正常生產經營，如再次引發全球半導體產供鏈危機，荷方必須對此承擔全部責任。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

