習近平時隔七年再訪朝鮮 美媒：北京意圖加強與平壤戰略關係
撰文：韓學敏
出版：更新：
中國國家主席習近平6月8日起一連兩天訪問朝鮮，這將是其近七年來首次訪問當地，也是與朝鮮領導人金正恩（Kim Jong Un）自2025年9月以來的首次會面。此行被視為北京在朝鮮近年與俄羅斯關係加深之際，重申對其傳統盟友的影響力。
據美媒6月7日報道，此次會面核心議題預期將聚焦於經濟合作。分析指出，金正恩在獲得俄羅斯對其烏克蘭戰爭支持的同時，亟需中國的經濟援助以改善民生。
前韓國統一研究院院長高有煥（Koh Yu-hwan）表示，朝鮮雖宣稱自給自足，但「僅靠動員內部資源幾乎不可能提高生活水平」。雙方可能討論恢復中國赴朝旅遊、啟用已竣工多年的鴨綠江大橋，以及在中朝俄邊境地區的聯合經濟項目。
朝鮮試圖在中美之間尋求平衡。梨花大學教授朴元坤（Park Won Gon）指出，朝鮮認為中國的支持能為其與美國打交道提供安全感。前美媒記者奇諾伊（Mike Chinoy）則認為，中國對朝俄日益緊密的關係私下感到不安，此行部分目的是「糾正平衡」。此外，中方4月外長王毅訪朝後的新聞稿未提「無核化」，被觀察家視為默認朝鮮核地位的訊號。
現階段，中國可能藉此訪尋求在圖們江出海口及朝鮮半島東部水域的更大准入權。專家預期，金正恩將給予盛大的象徵式歡迎，但不會扮演順從的「小弟」，中國可能難以從金正恩身上獲取太多東西。
習近平訪朝鮮前夕 金與正強硬駁斥習特會「無核化共識」朝鮮擬建造1萬噸級驅逐艦 金正恩親自監督海軍試航習近平將訪朝鮮 美國：特朗普訪華期間 中美重申朝鮮半島無核化習近平將國事訪問朝鮮 韓國：冀為半島問題發揮建設性作用