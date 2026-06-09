美國促北約盟友動用防務資金拆除華為設備　德國西班牙態度保留

美國政府敦促北約盟友利用國防相關開支，更換電信網路及關鍵基礎設施中的華為設備，希望進一步將中國供應商排除在西方關鍵網路之外。不過，德國和西班牙等國擔心此舉可能招致北京報復，對歐盟層級推動相關禁令持保留態度。



彭博社引述知情人士報道，美國國務院中國事務協調員舒亞·楊（Joshua Young）5月在布魯塞爾一場閉門會議上稱，北約成員國應利用納入北約開支基準的國防相關資金，拆除並替換華為設備。

知情人士透露，舒亞·楊雖未點名任何國家，但相關言論實際上是針對德國。由於部分盟友認為特朗普政府內部在相關議題上時常出現不同聲音，因此未對這番表態作出即時回應。

2025年，除西班牙外，幾乎所有北約成員國均同意將核心國防開支提高至國內生產總值（GDP）的3.5%，並額外撥出1.5%用於與國防相關的支出，以滿足特朗普（Donald Trump）要求盟友承擔更多防務責任的主張。

2026年2月25日，德國和中國國旗在故宮迎風飄揚。（GettyImages）

一名北約官員說，這1.5%的國防相關開支可用於網路防禦專案，包括更換電信設備供應商，但拒絕評論布魯塞爾會議上的討論。

同時，德國和西班牙也正在帶頭反對歐盟委員會推動在歐盟層面禁止中國供應商參與電信網路建設的計畫。歐盟委員會已將華為和中興通訊（ZTE）列為電信網路「高風險供應商」。

知情人士說，柏林和馬德里希望保留國家層級的決策權，並擔心在歐盟層面禁用華為等中國供應商，可能招致北京報復。

北約領導人峰會將於7月在土耳其舉行，國防開支用途及關鍵基礎設施安全預計將再次成為討論焦點。

本文獲《聯合早報》授權轉載

