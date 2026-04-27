晶片博弈反轉：中國棄H200 DeepSeek搭華為 美國被封鎖反噬｜點經

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在日前一場聽證會上證實，中國至今沒有採購任何H200晶片。也就是說，美國還在猶豫要不要賣，中國已經不打算買了。



從史上最嚴晶片法案落地，到英偉達H200晶片獲批卻無人問津，再到中國晶片出口額同比暴漲72.6%的成績單，這場博弈正在呈現出一個耐人尋味的反轉：一方面，由於沒有中國市場來分擔成本，現在英偉達H200晶片價格高得離譜，單塊報價就高達2.8萬到3.5萬美元，一套整機系統甚至超過60萬美元，美國相關機構都不堪重負，可謂是搬起石頭砸了自己的腳。而另一方面，被瞄準先進制程的「卡脖子」圍堵，最終卻逼出了中國成熟制程的全面突圍。

2026年以來，美國對華晶片管制越發加碼。3月26日，美國眾議院外交事務委員會高票通過《晶片安全法案》，將出口管制從「海關攔截」升級為「全程跟蹤」，要求所有受管制的先進制程晶片內置「晶片安全機制」，具備即時位置驗證能力，一旦被轉運至未授權地區，可直接被遠端禁用。更具威懾力的是，法案要求企業定期彙報庫存、接受審計，監管標準直接對標軍火，試圖用近乎苛刻的監控手段鎖死中國先進晶片的獲取管道。

2026年4月22日，美國華盛頓，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在國會山出席參議院聽證會。（Reuters）

4月2日，兩黨聯手提出的MATCH法案提案更是直接點名華為、中芯國際、長江存儲、長鑫存儲和華虹半導體五大核心企業，實施全方位封鎖。該法案不僅禁止向這些企業銷售關鍵設備，更首次明確禁止原廠工程師提供包括機台校準、軟體更新、零部件更換在內的一切售後服務，連已售設備的配件和售後都一併切斷，試圖從設備和技術支援層面徹底切斷中國晶片產能的命脈。

但美國的管制大網，卻遭遇了市場的「無聲反抗」。4月22日，美國商務部長盧特尼克在國會聽證會上披露了一則令矽谷震動的消息：儘管美國政府已於今年1月批准英偉達H200人工智慧晶片對華出口，但迄今為止，中國企業未採購任何一塊H200晶片。

這一結果讓英偉達CEO黃仁勳在採訪中也繃不住了——美國不斷強化的晶片管制，正在逼迫中國和英偉達CUDA生態加速脫鉤，而DeepSeek最新版本的發佈，已經清晰地顯示出這一趨勢：中國AI產業正在擺脫對單一生態的依賴，走出一條自主可控的技術路線。

毫無疑問，黃仁勛已經是不加掩飾的著急了。這是因為英偉達在「不可能三角」中正失去中國市場。一個經典的「不可能三角」被擺在了黃仁勛的面前：角A——配合美國戰略：阻止中國的AI產業崛起；角B——英偉達希望維持市場壟斷：讓中國AI產業離不開英偉達和CUDA生態；角C——同時最大化商業利益：在中國這個全球第二大AI晶片市場持續賺錢。

2026年4月15日，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勛（Jensen Jen-hsun Huang）參加博客節目「Dwarkesh Podcast」。（YouTube@Dwarkesh Patel）

結果呢？如今，2025年，英偉達在中國市場的份額已經從95%暴跌至55%，腰斬了。在中國雲端AI加速器市場，本土廠商已佔據近41%的份額，華為以約20%的份額居首，出貨量達81.2萬顆。黃仁勛還親口承認，因美出口管制，英偉達在華高端晶片市場份額從95%降至0%，美對華技術封鎖是「錯誤」，公司希望重返中國市場。

日前，黃仁勳做客播客節目，被主持人追問：晶片賣給中國，會不會威脅美國國家安全？黃仁勳當場破防了，他怒斥「向中國出售晶片等同於出售濃縮鈾」的說法是糟糕不合邏輯的類比。他最後甩出一句名場面回嗆：「晶片又不是濃縮鈾！你不是在跟一個醒來就覺得自己是失敗者的人說話。」最讓黃仁勳崩潰的，不是失去中國市場，而是他留下的那個預言：「如果DeepSeek先在華為平台上發佈，對我們國家來說將是災難性的。」

結果4月24日，DeepSeek V4正式發佈——首發平台不是英偉達，是華為昇騰。華為隨即宣佈昇騰超節點全系列產品全面適配DeepSeek V4，模型發佈與算力適配同步推進。使用者調用模型時提供支撐的，將不再是英偉達等外國晶片，而是真正的國產晶片。這意味着國產最強模型與國產自主算力的組合，已進入實戰部署階段。

數據不會撒謊：昇騰950PR推理晶片於3月量產，單卡算力較英偉達對華特供版H20提升2.87倍。價格約為英偉達H200的三分之一到四分之一，即使比絕對算力，也是H200的一半——性價比完勝。同期GPT-5.4和Claude Opus 4.6的調用成本，大約是DeepSeek V4的50倍。只要從業者是在用鈔票投票，就知道他們會怎麼選。

4月24日，DeepSeek V4正式發佈——首發平台不是英偉達，是華為昇騰。(Getty)

黃仁勳曾言，AI競爭是系統性的全方位較量——能源、架構、演算法，缺一不可。而基建、電力、人才、算力、產業鏈，中國全都有優勢。之前美國滿心以為，只要封鎖中國，就能保住自己的晶片優勢，可事實恰恰相反，中國不僅沒被打垮，反而加速了自主研發的步伐。

目前中國已形成覆蓋基礎層、框架層、模型層、應用層的完整人工智慧產業體系，就連新一代智慧數控系統，都集成了自主研發的AI晶片，帶動工業母機精度大幅提升。本來英偉達有硬體和生態優勢，尚能一戰，但就這樣被美國征服的政治禁令自廢武功了。如此一舉打破了頂級大模型只能在英偉達和CUDA上運行的魔咒。

中國這邊的市場邏輯已經徹底變了。中國企業的採購決策，本質上是一個極為務實的經濟學問題。過去，選擇英偉達的原因非常簡單，產品性能突出、軟體生態完善，整體成本最低。

但今天成本結構出現了兩個根本性變化：第一，美國要求企業將產品價格的一部分直接上繳美國政府，這筆成本最終攤到採購方頭上，定價機制本身註定不可能長期持有；第二，採購方還面臨一個不確定性問題：今天美國政府批准出口，明天或者後天，那張許可證隨時可能被一紙政令收回。企業敢不敢把自己的核心算力基礎設施，建立在這種不確定性之上？答案是顯而易見的。

2025年11月6日，美國加州聖克拉拉市矽谷（Silicon Valley）英偉達（NVIDIA）總部大樓前的標示牌。（Getty）

對雲服務商、AI大模型公司這類核心使用者來說，算力不是買來點綴的產品，而是企業運轉的核心生產資料。如果供應鏈上游隨時可能斷裂，即便落差分代的產品暫時能用，長期鎖死在進口鏈上也意味著後續的反覆運算和配套節奏完全不受自己掌控。

更深一層的原因在於，美國企業沒有意識到自己在中國市場面臨的最大競爭對手，已經不是另一家美國企業。英偉達的競爭壓力從來不是來自AMD或英特爾，而是在本土市場上「性能尚可、不那麼完美但足夠用、而且隨時供貨、沒有附加條款」的國產替代方案。

華為昇騰在超節點規模、總算力和互聯頻寬等指標上，已經能夠提供一條不依賴外部供應鏈的替代路徑，至少在大規模平行計算場景中具備了實際可行性。產業報告也指出，中國國產AI晶片在推理場景中對進口產品的替代趨於全面，中低端訓練場景也已基本實現自主可控。

所以問題的答案其實很簡單：買家不需要在你的產品價格之上附加一堆政策成本，也不需要為你的供貨穩定性承擔不確定性。既然國產方案已經能夠支持現有應用反覆運算和運營效率，在同等算力維度，成本和時間都可以更好把控。那就沒有理由再去買華盛頓附帶一堆條件的晶片。

這就是市場經濟最基本的供求邏輯。而美國的問題在於，他們過於沉浸於在政策層面「設計」中國的市場選擇，以至於忘記了市場的運行邏輯自有其慣性。