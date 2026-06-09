FTX創辦人「薯條哥」向特朗普申請特赦　 FTT幣應聲狂漲60%

據美國司法部赦免律師辦公室（Office of the Pardon Attorney）網站的資料，加密貨幣交易所FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，綽號薯條哥）已正式向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提交特赦申請，案件狀態顯示為「處理中」，消息一出，瀕臨清算的FTX平台幣FTT單日暴漲逾60%，引發幣圈熱議。



曾經風光一時的SBF，2022年因旗下FTX交易所驚傳破產，引爆全球幣圈震盪。他被控挪用投資者數十億美元資金，用於置產、投資與政治獻金等不法用途，2024年遭判25年重刑，同時遭沒收逾110億美元（逾862億港元）資產。

2023年6月15日，加密貨幣交易所FTX創始人Sam Bankman-Fried （SBF，綽號「薯條哥」），因欺詐等指控，在紐約曼哈頓聯邦法院出庭後離開。（Getty）

據英媒報道，服刑僅兩年的SBF提交「刑滿後特赦」申請，並非申請減刑，意為待刑期屆滿後撤銷其犯罪記錄，目前申請仍在司法部審理。

SBF團隊及家屬積極爭取特赦，他本人也公開吹捧特朗普、強調用戶已超額獲償，堅稱自身無罪，試圖爭取赦免。

特朗普今年初曾明確表態無意赦免SBF，但外界分析，特朗普第二任期頻繁行使特赦權，這宗幣圈特赦案將充滿變數。