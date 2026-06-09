美國遊客批羅馬雪糕店「劏客」　未經同意加料　兩杯雪糕398元

一名美國佛羅里達州的遊客Nicole Ann於6月3日在網上控訴，稱自己在意大利羅馬著名景點納沃納廣場（Piazza Navona）附近購買兩小杯雪糕，卻被店家收取高達44歐元（約398港元），不僅口感極差，更疑似「是針對遊客的騙局」。相關控訴引起大量討論。



Ann表示，她僅點兩小杯雪糕，店家卻擅自加碼馬卡龍、開心果奶油煎餅卷等未點配料，謊稱免費，事後開出高額帳單。她當時誤聽價格為14歐元，事後核對收據才發現遭大幅加價。

收據顯示，店家以大份雪糕、加購配料等項目疊加收費，最終總價升至44歐元。Ann指這是羅馬十日行程中最難吃的雪糕。

2026年6月3日，美國佛羅里達州的遊客Nicole Ann控訴，自己在羅馬知名景點納沃納廣場（Piazza Navona）附近的Don Nino購買兩小杯冰淇淋，卻被店家收取高達44歐元（約398港元）。（網絡圖片）

媒體實地查證，該店價目表公開透明，三大球雪糕售價12歐元（約109港元），而羅馬當地普通雪糕售價僅2至5歐元（約18至45港元）。不少意大利網友留言為店家行為感到羞愧；也有網友質疑遊客未事前看價目表。目前，涉事店家對外界提問全數不予回應。