意大利街頭「馬匹奔騰」　有人違規放煙花　數十馬受驚竄逃多人傷

意大利羅馬一名交通警5月29日深夜在未經許可的情況下，於卡拉卡拉浴場（Baths of Caracalla）附近放煙花，令大批在附近的儀式閱兵馬匹受驚，導致羅馬街頭突出現數十馬匹在街頭狂奔的畫面，多人受傷。



事發時，軍隊、憲兵與警察騎兵部隊在浴場附近，為6月2日意大利成立80周年紀念閱兵進行深夜綵排。警方指現場約35匹馬失控逃竄，衝上車流量較高的哥倫布大街（Via Cristoforo Colombo），有部份馬匹本來載著騎手，也有部份由工作人員牽引，失控造成多名騎手墜落受傷。

事故中，一名22歲士兵摔落後肋骨骨折、肺部穿孔，所幸無生命危險；另有15匹馬受傷。失控馬匹四處逃竄，最後一匹直至隔日凌晨才在距離事發地約15公里處尋回，不少司機目擊並拍下馬匹奔竄畫面。

羅馬員警部隊指揮官Mario De Sclavis受訪時直言，事件是人為疏失意外，嚴重損害部隊與警員的整體形象。

2026年5月29日，意大利一名交通警未經許可放煙花，導致大批馬匹受驚街頭狂奔，造成多人受傷。 （Reuters）

目前，相關部門已針對該名違規放煙花的交通警展開調查與追責工作。