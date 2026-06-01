意大利街頭「馬匹奔騰」 有人違規放煙花 數十馬受驚竄逃多人傷
撰文：林嘉敏
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意大利羅馬一名交通警5月29日深夜在未經許可的情況下，於卡拉卡拉浴場（Baths of Caracalla）附近放煙花，令大批在附近的儀式閱兵馬匹受驚，導致羅馬街頭突出現數十馬匹在街頭狂奔的畫面，多人受傷。
事發時，軍隊、憲兵與警察騎兵部隊在浴場附近，為6月2日意大利成立80周年紀念閱兵進行深夜綵排。警方指現場約35匹馬失控逃竄，衝上車流量較高的哥倫布大街（Via Cristoforo Colombo），有部份馬匹本來載著騎手，也有部份由工作人員牽引，失控造成多名騎手墜落受傷。
事故中，一名22歲士兵摔落後肋骨骨折、肺部穿孔，所幸無生命危險；另有15匹馬受傷。失控馬匹四處逃竄，最後一匹直至隔日凌晨才在距離事發地約15公里處尋回，不少司機目擊並拍下馬匹奔竄畫面。
羅馬員警部隊指揮官Mario De Sclavis受訪時直言，事件是人為疏失意外，嚴重損害部隊與警員的整體形象。
目前，相關部門已針對該名違規放煙花的交通警展開調查與追責工作。
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