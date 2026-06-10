中國2留學生航拍釜山軍事基地及美航母　一人判囚年半　一人緩刑

韓國釜山地方法院6月10日以涉嫌一般利敵罪並違反《軍事基地及軍事設施保護法》為由，判處兩名中國籍留學生罪成，一名中國籍留學生有期徒刑1.5年，另一名中國籍留學生有期徒刑1年，緩刑2年。



韓聯社2025年6月26日引述韓國釜山警察廳消息報道，兩名中國留學生因涉嫌利用無人機，擅自拍攝軍事基地和停靠在釜山海軍基地的美國航母而被捕。相關部門還對另外一人進行立案但不予逮捕。

報道指，警方以涉嫌一般通敵罪和違反《軍事基地法》等理由逮捕兩名中國留學生，而上述3人均就讀於一間釜山大學，他們涉嫌從2023年3月至2024年6月航拍釜山海軍作戰基地和美國海軍核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）。

相關部門經過調查後發現，他們共分9次拍攝共172張照片和22條影片，並上傳至社交平台。

韓國警方指出，3人長時間非法拍攝韓美軍事基地及相關設施並在網上散佈相關資料，向外國傳輸軍事情報。（網上圖片）

去年6月22日，羅斯福號航母為參加韓美日首次聯合多域演習「自由之刃」而駛入釜山海軍作戰司令部。同月25日，上述三人在海軍作戰司令部附近一座野山用無人機拍攝時被警方當場抓獲。

當地警方指出，上述3人長時間非法拍攝韓美軍事基地及相關設施並在網上散佈相關資料，向外國傳輸軍事情報。警方認為，這些行為是嚴重威脅國家安全的犯罪行為，故聯合檢方、國家情報院和反諜司令部積極開展調查，並將嚴格調查類似非法行為。