美國促韓方增國防支出至GDP 5％　韓國防部：目前軍費已相當高

韓聯社報道，美國防部此前提出一項新的軍費標準，要求包括韓國在內的亞洲盟友將國防支出提高至國內生產總值（GDP）的5%左右。韓國防部相關人士20日受訪時回應指，與其他美國盟友比較，韓國軍費佔GDP比重已相當高。



該相關人士表示，政府在朝鮮核武及導彈威脅等嚴峻的安全形勢下，將持續增加國防預算，並繼續努力提升維護朝鮮半島及地區和平穩定的能力。

2025年3月20日，韓國漣川郡，圖為韓軍與美軍開展聯合軍事演習。（Reuters）

據韓國防部介紹，該國2025年國防預算為61.2萬億韓圜（約3,498億港元），約佔GDP的2.3%。而日本今年的軍費雖高於韓國，但其軍費佔GDP比重只有1.8%。倘韓國將國防開支提升至5%GDP，軍費將提升至132萬億韓圜左右。

韓聯社引述分析指，韓國防部作出上述表態，實際上是對美國提出的要求面露難色。

圖為2005年3月1日，韓國首爾一名女子手持韓國和美國國旗。（Getty）

美國國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）19日受訪時表示：「我們的歐洲盟友正為其他盟友，尤其是亞洲盟友，設立一個全球通用的標準，即把GDP的5％投入到國防開支中」，他證實新標準也適用於韓國。