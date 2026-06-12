尹錫悅涉指示對朝鮮無人機行動損害國家安全 法院判監30年
撰文：韓學敏
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韓國前總統尹錫悅在2024年底短命戒嚴前夕，涉嫌指示派出無人機飛到平壤的行動，當地法院6月12日判處尹錫悅入獄30年。
韓國特別檢察組曾在4月指控尹錫悅等人為製造宣布緊急戒嚴的理由，以清除政治對手並壟斷權力，於2024年10月至11月策劃並執行此次無人機作戰，意圖在朝鮮半島製造戰時狀況。
檢方在最終陳述中稱，此罪行是「反國家、反國民」的行為，負責人民生命安全的武裝部隊總司令、國防部長和反間諜司令部司令企圖在朝鮮半島製造戰爭局面，以創造宣布緊急狀態的條件。
檢方認為被告在足以預見朝鮮挑釁的情況下，透過非正式報告系統的軍事行動，損害韓國的軍事利益，因此適用「一般利敵罪」等嫌疑，要求法院判處尹錫悅有期徒刑30年，對前國防部長金龍顯求處25年；同案分開審理的前國軍反間諜司令官與前無人機作戰司令官，亦分別被求刑20年與5年。
此案審理自去年12月開始，因涉及大量軍事機密，過程均不公開，僅最終宣判公審將對外公開。
除了這宗官司，尹錫悅亦有多宗與戒嚴案有關的案件纏身，包括涉嫌內亂罪成，一審被判囚終身；他涉嫌妨害拘留案在二審亦判監7年，而他的妻子金建希涉嫌操縱股價、收受賄賂等罪行案，二審判處有期徒刑4年，並罰款5000萬韓元（約26.58萬港元）。
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