韓國兩F-15K戰機擦撞竟是飛行員未經許可自拍所致　空軍致歉

韓國空軍周四就2021年兩架戰鬥機空中相撞事故道歉。此前一天，審計人員指出，飛行員在飛行過程中自拍和拍攝影片，並認為他們應對事故負責。



一名空軍發言人星期四（4月23日）在新聞發布會上說：「我們對2021年發生的這宗事故給公眾帶來的擔憂深表歉意。」

他補充說，其中一名涉事飛行員已被停飛，受到嚴厲的紀律處分，並已退役。

根據韓國國家審計監察委員會周三發布的報告，2021年12月在韓國大邱市附近進行編隊飛行時，兩架F-15K戰鬥機相撞，原因是飛行員未經許可擅自進行個人拍攝操作。隨後，相關部門發表了道歉聲明。

圖為韓國國防部發布的照片，2022年11月19日，韓美進行聯合空中演習期間，一架美國B-1B戰略轟炸機、4架美國空軍F-16戰機和2架韓國空軍F-35戰機飛越韓國上空。韓國軍方並無公開照片拍攝地點。（Getty）

審計人員指出，一名僚機飛行員（wingman pilot，主要指在戰鬥機編隊中跟隨長機執行任務的飛行員）試圖錄製影像以紀念他與該部隊的最後一次飛行，在沒有獲得許可的情況下猛烈爬升和傾斜飛機以改善拍攝角度，另一名飛行員則從領頭飛機上拍攝影片。

兩機接近時，雙方機組人員都試圖採取規避措施，但僚機的尾翼撞到了領頭飛機的機翼，造成約8.8億韓圜（約465萬港元）的損失。這次事件沒有造成人員傷亡。

審計委員會認定僚機飛行員負有主要責任，但也批評空軍當時對飛行中拍攝的管控鬆懈，並責令該飛行員償還約十分之一的維修費用。

空軍說，正在採取措施加強飛行安全規章，防止此類事件再次發生。

文章獲《聯合早報》授權轉載

