巴基斯坦總理預計美伊協議未來24小時確定　伊朗：不會周日簽署

巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif，下稱夏巴茲）6月13日表示，預計美國、伊朗之間的和平協議將在未來24小時內最終確定，巴基斯坦正準備在確定以後立即進行的電子簽署，隨後下周將舉行技術層面會談。伊朗外交部則稱，簽署日期不會是周日（14日）。



夏巴茲在社交網站發文稱，「我們比以往任何時候都更接近和平協議。預計協議將在未來24小時內最終確定，巴基斯坦正準備在確定以後立即進行的電子簽署，隨後下周將舉行技術層面會談。」

他又指「我們感謝美國和伊朗在談判期間的持續投入，並衷心感謝本地區兄弟國家的支持。我們相信這項歷史性的和平協議將為持久和平奠定堅實的基礎。」

伊方則稱不會在周日簽署，外交部發言人指不能排除未來幾天簽署《伊斯蘭堡諒解備忘錄》的可能性，但在談及簽署日期時需要謹慎，因「另一方有猶豫」。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）較早前表示，《伊斯蘭堡諒解備忘錄》的簽署從未如此接近。

2026年6月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）表示，伊朗早前擊落一架美軍阿帕奇直升機（Apache）後，美國必須做出回應。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi，右）其後敦促外國軍隊撤離霍爾木茲海峽，否則將「時刻面臨風險」。（Reuters）

他稱在備忘錄最終定稿之前，媒體應避免對其內容進行任何猜測。阿拉格齊又指秉持負責任和透明的原則，所有細節將在適當時候向公眾公布。