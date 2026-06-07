巴基斯坦內政部長赴德黑蘭　與伊朗官員會面斡旋美伊衝突

巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）6月6日（周六）訪問伊朗。納克維在德黑蘭表示，他此行將轉達巴基斯坦總理及軍方高層的特別訊息給伊朗最高精神領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的特別訊息。納克維期望發揮調解作用，緩和伊朗與美國之間的緊張關係；他計劃7日（周日）與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）舉行會談。



土耳其安納杜魯通訊社（Anadolu Agency）引述伊朗官方通訊社伊斯蘭通訊社（IRNA）報道，納克維是在與伊朗內政部長莫梅尼（Eskandar Momeni）會談後發表上述言論。

2026年5月17日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian，右）在德黑蘭與到訪的巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi，左）舉行會面。（Reuters）

納克維表示，他此行是為了向伊朗最高精神領袖莫傑塔巴轉達巴基斯坦總理謝謝里夫（Shehbaz Sharif ）和陸軍參謀長穆尼爾元帥（Asim Munir）關於當前地區事態發展的信息。

納克維指：「我認為這是一個重要的訊息。」他表示希望透過外交手段解決地區危機。

莫梅尼感謝巴基斯坦在緩解伊朗和美國之間緊張局勢的努力中發揮的積極作用。

據伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社報道，納克維預計也將與包括外長阿拉格齊在內的多位伊朗高層官員會面。

2026年6月6日，巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi，左）訪問德黑蘭，與伊朗內政部長莫梅尼（Eskandar Momeni，中）舉行會談。（X@MohsinnaqviC42）

安納杜魯通訊社引述巴基斯坦消息人士指，納克維此行的重點是與伊方討論能打破談判僵局，促成伊美達成諒解備忘錄的新提案。