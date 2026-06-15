巴基斯坦總理：美伊達成和平協議　正式簽署儀式6月19日瑞士舉行

巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）6月15日（周一）在社交平台X上發文，稱美伊已達成和平協議，而正式簽署儀式將於6月19日在瑞士舉行。他亦表示，雙方已宣布立即永久停止所有戰線的軍事行動，包括在黎巴嫩的戰線。



夏巴茲表示，「隨着協議的達成，調解員將在本週促成一系列會談。這些實施前的磋商將為技術性會談和正式簽字儀式奠定基礎。」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周日則向《華爾街日報》（The Wall Street Journal）表示，和平協議包括伊朗承諾不取得核武，以及立即重新開放霍爾木茲海峽。特朗普同時稱，目前並無迫切需要從伊朗移除核材料，並指出此事可留待日後處理。

特朗普稱，「等我們準備好了，以後再提取核材料。我認為可能在未來一兩個月內，還不着急處理」。特朗普亦表示，將對伊朗進行嚴格核查，而伊朗不會在協議中獲得現金，但制裁有可能被解除。