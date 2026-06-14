以色列空襲貝魯特南郊致2死4傷　伊朗議長：美伊談判將無法推進

以色列軍方6月14日對黎巴嫩首都貝魯特南郊發動空襲，新華社引述以媒報道稱，此次襲擊打死黎真主黨通信聯絡部隊指揮官。總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，此舉是回應早前真主黨向以色列北部發射三枚火箭彈的「公然違反停火」行為。黎巴嫩國家通訊社稱，此次襲擊造成至少兩人死亡、四人受傷。



黎巴嫩國家通訊社NNA報道，遇襲地點為該地區一座公寓。黎巴嫩安全消息人士向路透社表示，襲擊似乎是兩枚導彈的定點打擊。

以軍當天稍早時通報說，以色列北部多個地區拉響防空警報，警告有「敵機入侵」，隨後兩架「可疑空中目標」落入以黎臨時邊界以色列一側境內。

2026年6月13日，從黎巴嫩納巴泰耶拍攝的照片顯示，以色列空襲後，黎巴嫩南部濃煙滾滾。 （Reuters）

真主黨未立即回應以色列聲明，但表示已向黎巴嫩南部的以色列部隊發起導彈和無人機襲擊。

隨後伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在社交媒體發文表示：以色列對貝魯特南郊對襲擊再次表明了，美國「要麼沒有履行承諾的意願，要麼沒有履行承諾的能力」，繼續推進對話將變得不可能」。

以色列上週對黎巴嫩同一地區發動空襲，危及美國與伊朗之間正在進行的談判。伊朗此前一直堅持將以色列停止襲擊黎巴嫩納入停火協議中。

同日，以色列還對黎巴嫩南部29個地點發布強制疏散令，要求居民立即向北撤至扎赫拉尼河以北。外界憂慮，一旦美伊達成協議，以色列可能再次像4月臨時停火時那樣，加大對黎巴嫩的打擊力度。

此次衝突正值美國與伊朗就簽署諒解備忘錄進行關鍵談判之際。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱協議將於14日達成，巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）亦表示將在24小時內完成電子簽署。然而，伊朗外交部發言人巴加伊（Esmaeil Baghaei）表示協議接近達成，但不會在當日簽署。